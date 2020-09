Premier vol pour l'ATR 72-600 cargo

30 ATR 72-600F pour FedEx

La vie des programmes aéronautiques continue malgré la crise. A l'instar de la version cargo de l'ATR 72-600 qui vient de réaliser son tout premier vol, ce 16 septembre. L’appareil a décollé à 14h de son site de Saint-Martin et le vol a duré deux heures. Au cours du vol, l’équipage a effectué un certain nombre d’essais pour mesurer le domaine et les performances de vol du nouvel appareil. La première livraison de l’avion aura lieu en novembre 2020 auprès de FedEx Express qui en a commandé ferme 30 exemplaires auxquels s'ajoutent 20 options en novembre 2017.

Capacités de chargement

Equipé de nouveaux panneaux de plancher renforcés, l'ATR 72-600F offre une capacité de chargement en vrac de 74,6 m3 et peut accueillir en mode unités de chargement jusqu'à : sept conteneurs LD3, cinq palettes de 88" x 108", ou neuf palettes de 88" x 62 ". Avec cette commande de lancement qui va susciter les vocations, l'ATR 72-600F devient "l'unique appareil régional neuf de transport de fret disponible sur le marché" et renforce clairement la position de leader d’ATR sur le marché régional des avions-cargos, où les ATR représentent déjà un tiers de la flotte en service.

Suite avionique évolutive

Autre intérêt pour les opérateurs : l'appareil est équipé de la toute dernière suite avionique évolutive. Elle permettra au cockpit ultramoderne de l'ATR 72-600F de rester à la pointe de la technologie, les compagnies aériennes de fret pouvant y intégrer toutes les futures innovations, afin d’améliorer encore les performances de l’appareil. De quoi encore améliorer la valeur résiduelle de l'avion.