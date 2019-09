Premier vol pour Air Antwerp

Quelques mois à peine après la création de la compagnie, l’unique Fokker 50 d’Air Antwerp a pris son envol ce lundi à destination de Londres City. Un vol bien rempli avec 42 passagers à bord sur 50 places que compte l’appareil. Les réservations sont encourageantes (60% dès le premier jour) pour une ligne très prisée par le trafic affaires depuis sa création en 1994. La faillite de VLM, en 2018, avait cependant laissé seule FlyBe qui opérait un vol quotidien sur l’aéroport de London Southend, une formule peu propice au trafic affaires. Air Antwerp, opérera 3 vols aller-retour par jour en semaine, permettant l’aller-retour dans la journée dans les deux sens, et un vol le dimanche soir. Contrairement à de nombreuses et éphémères micro-compagnies, Air Antwerp peut compter sur deux actionnaires de renom, tout à fait en mesure d’assurer son avenir : KLM et CityJet.

Début août, Air Antwerp avait obtenu sa licence d'exploitation de l’administration des transports (SPF Mobilité). " C'était important pour pouvoir commencer à voler avant le Brexit, a confié M. Maertens, CEO de la compagnie. Si nous ne l'avions pas eue, nous aurions pu être obligés de négocier des droits aériens avec un pays tiers."