Premier vol d'un C295 canadien

Le 5 juillet, Airbus a annoncé que le premier C295 destiné à l'aviation royale canadienne avait effectué son premier vol. Le vol a eu lieu en Espagne, près de Séville et a duré près de 90 minutes. La livraison de ce premier appareil devrait avoir lieu au cours de l'année 2019 alors qu'il débute ses essais en vol.

L'arrivée de ce C295 dans les forces de l'aviation royale canadienne fait suite à un contrat signé en 2016 et portant sur 16 appareils. Le programme d'aéronefs de recherche et sauvetage à voilure fixe (ARSVF) vise ainsi à doter le Canada de moyens aériens pour la conduite de missions SAR. Cependant ce contrat ne se cantonne pas à la fourniture des C295 et comprend également « des services d'ingénierie et de formation complets, la construction d'un nouveau centre de formation à Comox ainsi que des services de maintenance et de soutien », détaille Airbus.