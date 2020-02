Premier vol du Gulfstream G700

Gulfstream Aerospace a annoncé le 14 février que le tout nouveau Gulfstream G700 a effectué son premier vol, démontrant la maturité du programme et lançant officiellement le programme d’essais en vol du biréacteur. Le G700 a quitté l’aéroport international de Savannah/Hilton Head à 13 h 19 et a atterri 2 heures et 32 minutes plus tard. L’avion a effectué le vol en utilisant un mélange 30/70 de carburant d’aviation durable.

Le G700 a été présenté comme le nouveau fer de lance de l'avionneur en octobre 2019 avec présentation d'une maquette de cabine grandeur nature. Le programme comprend cinq avions d’essai en vol déjà fabriqués et un cellule consacrée aux essais structuraux.

Le G700 dispose de la cabine la plus longue, la plus large et la plus haute de l’industrie avec 20 fenêtres ovales panoramiques et jusqu’à cinq espaces de vie. Le G700 est propulsé par des moteurs Rolls-Royce Pearl 700 et dispose notamment de deux tout nouveaux winglets, lesquels sont fabriqués par Daher, dans un alliage composite et métal combinant gain de masse et amélioration de l’esthétisme. Ils sont fabriqués à l’usine Daher de Tarbes et envoyés pour montage sur la chaine d’assemblage de Gulfstream Aerospace à Savannah, dans l’état de Géorgie (Etats-Unis).

L’avion peut voler à la vitesse de croisière de Mach 0,90 sur 6 400 nautiques (11 853 km) ou à Mach 0,85 sur 7 500 nautiques (13 890 km). Le G700 comprend également le cockpit Gulfstream Symmetry avec les minimanches de contrôle actifs, de nombreux écrans tactiles et le système d’atterrissage prédictif de Gulfstream.