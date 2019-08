Premier vol du Gripen E brésilien

Le 26 août, le premier Gripen E brésilien a rejoint les airs pour la première fois. Ce premier vol, d'une durée de 65 minutes, a été réalisé par le pilote d'essai Richard Ljunberg. Le Gripen E 39-6001 a ainsi pu être mis en œuvre afin de valider plusieurs capacités et d'évaluer l'appareil à différentes altitudes et vitesses. Le 39-6001 sera désormais principalement employé par la conduite de tests, notamment au niveau des capteurs et systèmes embarqués.

Ce premier vol aura eu lieu un peu moins de cinq ans après la signature du contrat, a rappelé Hakan Buske, PDG de Saab. Ainsi, en octobre 2014 le Brésil et l'industriel suédois ont finalisé un contrat de 6,03 Md$, comprenant 28 Gripen E et 8 Gripen F. La livraison des 36 appareils devraient s'étaler sur la période 2019 – 2024.