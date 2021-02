Premier ravitaillement de l’ISS de 2021

Plan de vol en 34 orbites

Le décollage est intervenu ce matin à 5h45 (heure de Paris) depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

Emporté par un Soyouz 2.1a, le vaisseau-cargo automatique Progress MS-16 (ou 77P) doit rejoindre la Station spatiale internationale au terme d’un vol d’un peu plus de deux jours (34 orbites).

L'amarrage (automatique) est ainsi prévu mercredi à 6h20 UTC sur le module Pirs de l’ISS.

Le cargo doit rester en place jusqu'au mois de juillet prochain.

Le module Pirs sera désorbité avec lui, afin de laisser la place au très attendu module-laboratoire russe Nauka, qui doit être lancé le 15 juillet pour un amarrage sur la station une semaine plus tard.

Désormais assemblé, Nauka subit actuellement des tests ultimes à Baïkonour.

Trio russe à venir

Le lancement du Progress MS-16 constitue la deuxième mission orbitale russe de l’année.

A bord de la Station spatiale internationale séjournent actuellement sept membres d’équipage, qui forment l’Expedition 64 : les passagers du Soyouz MS-17 (les Russes Sergueï Ryjikov et Sergueï Koud-Svertchkov, et l’Américaine Katheen Rubins, arrivés le 14 octobre dernier), et ceux du premier Crew Dragon opérationnel de SpaceX (les Américains Michael Hopkins, Victor Glover, et Shannon Walker, et le Japonais Soichi Noguchi, arrivés le 17 novembre suivant).

La prochaine relève d’équipage est désormais attendue pour le 9 avril, avec le Soyouz MS-18 qui sera uniquement occupé par des cosmonautes russes : Oleg Novitsky, Piotr Doubrov et Sergueï Korsakov, vaccinés contre la Covid-19 sur une base volontaire.

Puis ce sera au tour de la mission Crew 2, le 30 avril, à bord de laquelle se trouvera notamment l’astronaute français Thomas Pesquet.