Premier lot sur orbite héliosynchrone de la constellation Starlink de SpaceX

Une mission de 62 minutes

Le lancement est intervenu le 11 juillet à 1 h 39 UTC, en plein brouillard, depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie.

Il emportait non plus 53 satellites comme c’était devenu l’habitude, mais 46 satellites de la constellation Starlink dédiée à l’internet global, déployée depuis mai 2019 par SpaceX.

C’est la première fois que l’orbite héliosynchrone était visée.

La grappe de satellites a été libérée après un vol de 62 minutes à environ 330 km d'altitude, et doit rejoindre à terme une altitude de 550 km.

Statistiques

Le premier étage utilisé, B1063, effectuait sa sixième mission depuis novembre 2020.

C’est la 108e fois qu’un étage revenait se poser à l’issue de son vol (8 minutes et 25 secondes après le décollage), et le 50e atterrissage réussi sur la barge autonome « Of Course I Still Love You » (Bien sûr que je t'aime encore), désormais affectée aux missions menées depuis la Californie.

C’était également la 104e fois qu’une mission de Falcon 9 utilisait un étage « éprouvé ».

C’était enfin la 77e mission orbitale réussie à travers le monde cette année, la 37e depuis les Etats-Unis et la 29e par SpaceX, qui s’est ainsi octroyé 37,7 % de l’activité.