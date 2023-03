Premier largage de Meteor et tirs canon pour le KF-21 sud-coréen

Les prototypes 002 et 003 du KF-21 Boramae ont respectivement largué un missile air-air longue portée Meteor ou tiré une centaine d'obus depuis le canon intégré à l'avion. Après le récent vol supersonique du 001, ces essais montrent clairement que la Corée du Sud et l'Indonésie avancent à grand pas sur leur futur avion de combat. De prochains essais incluant des munitions sont déjà annoncés, dans diverses configurations des avions, avec des missiles, altitudes et vitesses différentes,...