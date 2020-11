Premier lancement indien de l’année

Mission principale

L’objectif premier de la mission était la mise à poste du satellite de reconnaissance EOS 01 (anciennement appelé Risat 2BR2).

Equipé d’un radar à synthèse d'ouverture en bande X, ce satellite de 630 kg a été construit par l'Isro (Organisation indienne de recherche spatiale)

Il doit servir à l'agriculture, la foresterie et le soutien à la gestion des catastrophes.

Passagers auxiliaires commerciaux

Neuf petits satellites étaient également embarqués, pour différentes missions depuis l’orbite basse (navigation, technologie et observation de la Terre) et pour le compte de trois opérateurs privés : Kleos (Luxembourg), NanoAvionics (Lituanie) et Spire (Etats-Unis).

Onze mois d’absence

Le lancement de la mission PSLV C49 est intervenu le 7 novembre à 9h41 UTC depuis la base de Sriharikota, une île barrière située sur la côte orientale de l’Inde.

C’était le premier lancement effectué par l’Isro depuis onze mois, du fait de la crise sanitaire.

L’espoir est visiblement de réaliser encore deux missions orbitales d’ici la fin de l’année, soit deux fois moins qu’en 2019 au total.