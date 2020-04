Premier entraînement des F-35 au-dessus d'Israël

Une première en Israël.

Fin mars, et ce pour la première fois, des F-35 américains se sont entraînés aux côtés de leurs homologues de l'IAF (Israeli Air Force) au-dessus d'Israël. L'exercice, nommé « Enduring Lightning » visait à renforcer la coopération et l'interopérabilité entre les deux pays. Cet exercice représente le troisième entraînement commun entre les Etats-Unis et Israël, mais c'est bel et bien la première fois que cela se produit directement dans le ciel israélien. Les deux entraînements précédents avaient eu lieu en présence d'éléments britanniques puis italiens. Au total, lors de l'exercice « Enduring Lightning », 8 chasseurs étaient déployés.

Coronavirus.

Si l'exercice s'est retrouvé impacté en raison de l'épidémie de Coronavirus, et ce notamment sur le plan des communications, les deux Etats participants ont tenu malgré tout à le maintenir afin de poursuivre leur coopération et préserver leur niveau d'interopérabilité. En effet, partout à travers le monde, si l'activité générale semble suspendue, on constate que dans le domaine militaire la plupart des exercices et entraînements restent maintenus, même si le dispositif apparaît réduit. Car en effet, malgré l'épidémie actuelle les engagements militaires persistent et les armées doivent continuer à se tenir prêtes à intervenir et à mener leurs missions.