Premier échec en vol du lanceur européen Vega

Après cinq jours de report, provoqués par des vents violents au-dessus du Centre Spatial Guyanais, la mission VV15 a pu démarrer le 11 juillet à 1h53 UTC. Elle devait durer 57 minutes et 9 secondes, et permettre de placer sur orbite héliosynchrone, à 611 km d’altitude, le satellite de reconnaissance optique Falcon Eye 1 (1,2 t) construit par Airbus Defence and Space (maître d’œuvre) et Thales Alenia Space, pour le compte de l’Armée des Emirats Arabes Unis.

Mais, après un peu plus de deux minutes de vol, au moment de l’allumage du deuxième étage à propergol solide Zephiro 23, une « avarie majeure » a provoqué la dégradation de la trajectoire du lanceur Vega, entraînant la perte du lanceur et de sa charge utile.

« Un métier difficile ».

L’échec de la mission VV15 a été confirmé neuf minutes après le décollage par Luce Fabreguettes, vice-présidente exécutive d’Arianespace, chargée des missions, des opérations et des achats. Elle a présenté ses « profondes excuses » à son client.

Jean-Yves Le Gall, le président du Cnes, a pour sa part rappelé dans un communiqué : « Cet échec de Vega nous rappelle une fois encore que nous faisons un métier difficile, où la frontière entre le succès et l’échec est extrêmement ténue. »

C’était le quinzième vol du lanceur léger européen, mis en service en février 2012, qui avait jusqu’à présent affiché un taux de réussite de 100 %. Sa prochaine mission était prévue pour le 9 septembre.