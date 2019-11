Premier ATR 72-600 pour Tunisair Express

Tunisair Express, filiale de Tunisair, vient de réceptionner son premier ATR 72-600 d'une commande de trois exemplaires passée en septembre 2019. Les ATR 72-600 de Tunisair Express, sont équipés de la solution de divertissement en vol Cabinstream, qui permet aux passagers d'accéder à un large éventail de contenus sur leurs appareils électroniques personnels. Un confort qui s'ajoute aux nouveaux sièges larges de 45 cm. Avec l'ATR 72-600, Tunisair Express renouvelle sa flotte actuelle et peut ainsi travailler au renforcement de son réseau au départ de Tunis à la fois sur les dessertes intérieures et régionales tout en envisageant l'ouverture de nouvelles lignes. Tunisair Express transporte 300 000 passagers par an.