Premier Airbus A350-900 pour Aeroflot

316 sièges répartis en trois classes

Aeroflot vient de réceptionner, ce 28 février 2020, son premier Airbus A350-900 d'une commande ferme pour 22 exemplaires. La compagnie aérienne a choisi un aménagement cabine pour un total de 316 passagers répartis en trois classes : 28 sièges-couchettes en classe Affaires, des fauteuils conçus par Collins Aerospace (ex B/E Aerospace); 24 sièges pour l'Economy Premium configurés en 2-4-2 et 264 sièges en classe Economie avec cette fois un aménagement en 3-3-3. Les Airbus A350-900 d'Aeroflot proposent un nouveauté : la présence de deux bars, l'un pour la classe Affaires, l'autre pour les deux autres classes et situé à l'arrière de la cabine.

Sur New-York à la fin mars

L'appareil sera mis en service commercial vers la fin mars sur New-York. Ces vols long-courriers seront précédés de vols de familiarisation pour les équipages techniques et commerciaux entre Moscou et Saint-Petersbourg à raison de trois vols quotidiens. Les autres destinations long-courriers prévues sont Pékin, Séoul, Miami, Osaka, Dubai et Londres avec un calendrier qui pourrait être revu en fonction de l'évolution de l'actuelle épidémie de coronavirus. Aeroflot ne précise pas le calendrier des livraisons des autres Airbus A350-900. Seule certitude : deux autres exemplaires peints avec sa livrée sont visibles sur les aires de stationnement du site d'Airbus à Toulouse.

935 Airbus A350 vendus à fin janvier

A la fin du mois de janvier 2020, la famille Airbus A350 comptait 935 ventes fermes auprès de 50 clients. L'A350-900 est celui qui s'est le mieux vendu à ce jour avec 759 commandes fermes dont 310 déjà livrés, suivi par l'A350-1000 qui en compte 176 dont 39 livrés.