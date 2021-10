Premier Airbus A330-900 pour Air Belgium

Airbus A330-900 pour remplacer A340

Air Belgium vient de réceptionner son premier Airbus A330-900 d'une commande de deux exemplaires fermes. Les biréacteurs remplacement progressivement les A340-300 de la compagnie aérienne. Air Belgium a choisi un aménagement trois classes pour ses A330-900 équipés de moteurs Rolls Royce Trent 7000 : 30 sièges-couchettes en classe Affaires, 21 sièges en classe Premium et 235 en classe économique. Au total, une capacité de 286 passagers. Les A340-300 prennent 257 ou 265 sièges selon la configuration.

Une activité fret en plein boom pour Air Belgium

La compagnie aérienne exploite déjà de l'Airbus A330 dans sa première version et dans une configuration cargo pour le compte du groupe de logistique et de transport maritime CMA CGM qui a décidé d'élargir son activité à l'aérien. Le parc est de seconde main car les quatre A330-200 Fret étaient auparavant propriété de et exploité par Qatar Airways. De l'occasion de qualité car les avions ont une moyenne d'âge inférieure à huit ans.