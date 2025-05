Premier Airbus A321neo avec moteurs Pratt & Whitney pour Wizz Air

A321XLR : 239 passagers en classe unique pour Wizz Air

Le tout premier Airbus A321XLR propulsé par Pratt & Whitney GTF vient d'être livré, ce 20 mai 2025, à Wizz Air. Le GTF avait été certifié sur A321XLR en février dernier. La compagnie aérienne a misé sur le GTF dès le départ et y est resté fidèle malgré des déboires techniques sur le modèle équipant notamment l'A320neo avec immobilisation contrainte d'un certain nombre d'appareils. Wizz Air a choisi un aménagement cabine pour 239 passagers en classe unique.

Encore plus de 290 A321neo à réceptionner

A la fin du mois d'avril 2025, Wizz Air avait encore plus de 290 Airbus A321neo à réceptionner dont désormais 46 A321XLR qui seront exploités par ses différentes entités, Wizz Air mais aussi Wizz Air UK, Wizz Air Malta et Wizz Air Abou Dhabi. La compagnie aérienne compte clairement mettre ses A321XLR sur ses liaisons entre l'Europe et le Moyen Orient. La ligne Milan-Abou Dhabi étant celle de la mise en service commercial de l'avion. Temps de vol de cette première ligne : entre 6 h 30 min et 7 h 20 min. A moins que la compagnie aérienne n'ait changé d'avis puisqu'elle devait réceptionner son premier A321XLR en février dernier.

Le marché indien en ligne de mire

Outre l'Europe, Wizz Air a aussi le marché indien en ligne de mire. D'abord au départ du Moyen Orient mais aussi à terme au départ de l'Europe. Un futur réseau A321XLR à suivre au fur et à mesure des livraisons. D'autant que la concurrente IndiGo a des projets similaires avec ses A321XLR commandés au nombre de 69 exemplaires mais avec un choix cabine en deux classes avec 12 sièges en classe Affaires et 183 sièges en classe Economie.