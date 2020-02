Premier Airbus A320neo pour Swiss

Swiss vient de réceptionner son premier Airbus A320neo propulsés par des moteurs Pratt & Whitney GTF. La compagnie aérienne a commandé ferme 25 appareils de la famille Airbus A320neo se répartissant en 17 A320neo et huit A321neo. Ils seront tous réceptionnés d'ici à fin 2024. La motorisation Pratt & Whitney GTF s'accompagne d'un accord de soutien maintenance dans le cadre de la palette de services EngineWise Protect proposée par Pratt & Whitney. Swiss a choisi un aménagement en deux classes pour un total de 180 passagers pour ses Airbus A320neo avec des sièges conçus par le fabricant italien Geven qui a travaillé sur une meilleure répartition ergonomique de la pression sur le siège et le dossier afin de "procurer une assise nettement plus agréable". De même, l'inclinaison constante du dossier est de 20 degrés contre 12 auparavant tandis que les passagers de la classe Affaires pourront pousser cette inclinaison

Les passagers bénéficient d'encore plus d'intimité grâce à la nouvelle disposition horizontale de la pochette à revues au-dessus de leur tablette. Le voyage lui-même gagne en confort non seulement en vol de croisière mais aussi pendant les phases de roulage, de décollage et d'atterrissage : au lieu d'une inclinaison du siège de 12 degrés, comme jusqu'à présent, les passagers voyagent dans un confort constant avec une inclinaison du dossier de 20 degrés ; les passagers de Business Class peuvent même régler le dossier à 26 degrés pendant le vol de croisière.