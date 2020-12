Premier Airbus A320neo pour AirCalin

Airbus A320neo avec moteurs Pratt & Whitney

Aircalin vient de prendre livraison de son premier Airbus A320neo d'une commande passée en 2017 pour deux exemplaires fermes associés à deux Airbus A330neo qui ont été réceptionnés en 2019. Pour ces A320neo, Aircalin a fait le choix d'une motorisation Pratt & Whitney. La compagnie aérienne a choisi un aménagement cabine pour un total de 168 sièges répartis en deux classes avec un rideau amovible qui permet de moduler selon les besoins et les lignes desservies. La Premium Economy peut ainsi passer de huit à 16 sièges et la Classe Economy de 144 à 156 sièges, voire même à 168 sièges. Sur la ligne Nouméa-Port-Vila, soit une heure de vol, l'Airbus A320neo sera configuré en "full Economy", précise Aircalin.

Les petits plus de la Premium Economy

Pour les passagers de la "Premium Economy", l’intimité et le confort sont garantis par le siège du milieu laissé libre. Un service de restauration dédié et raffiné est également proposé. Au sol, les passagers bénéficient d’un traitement prioritaire et d’une franchise bagages supérieure. Par contre, tous les sièges de l'avion sont équipés d’écrans LED HD tactiles de 29.6 cm. Le programme de divertissement à bord propose également une option de géovision 3D avec

deux caméras externes HD. L’accès internet est prévu, il sera disponible dans une seconde phase.

Deuxième A320neo en 2021 ?

Le calendrier initial prévoyait l'arrivée du deuxième A320neo en 2021. Aircalin les exploitera donc pour son réseau régional qui dessert Port-Vila mais aussi Sydney, Brisbane, Auckland, Nandi et Wallis.