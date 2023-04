Prédire le bang sonique

La dynamique des fluides numérique pour prédire...

Lorsque le X-59 ou Quesst (Quiet SuperSonic Transport) décollera et transformera les (très) sonores bangs soniques en "bruits sourds" plus silencieux, le vol à travers un arc-en-ciel donnera lieu à des photos fantastiques... A peu près à l'image de cette illustration onirique, toutefois entièrement créée par les superordinateurs de pointe de la Nasa. Avant que le X-59 ne s'envole, les chercheurs de la Nasa ont pris de l'avance en utilisant la dynamique des fluides numérique pour créer ce qui est, en fait, une soufflerie virtuelle montrant une série de détails aérodynamiques. Ce n'est pas la première simulation effectuée pour ce programme, la Nasa a fait le choix, de la même manière que dans le cadre de la campagne d'essais en soufflerie, de multiplier les études. Celle-ci est une des dernières réalisées en date.

...L'étendue d'un bang sonique

Sur cette image, les lignes parallèles qui s'étendent vers l'extérieur de l'avion représentent les ondes de choc acoustiques que le X-59 devrait créer lors d'un vol supersonique et qui se traduiront par un "bruit" sonore plus silencieux. Notez que le nez aérodynamique de l'avion, long et fin, perce l'air, ce qui est essentiel pour atténuer le bang. Dans le même ordre d'idées, la position de l'entrée d'air et le fait qu'elle soit presqu'au centre de la voilure contribuera également à réduire de manière drastique le nombre de décibels perçus au sol, lesquels ne devraient en toute logique ne pas excéder les 75 EnpdB (Effective perceived noise in decibels ou Bruit effectif perçu [au sol] en décibels).

Un premier vol attendu

Ces données, que les chercheurs utiliseront pour créer des outils de planification de vol et des logiciels pour la mission Quesst, ont été créées à l'Advanced Supercomputing Facility de la NASA, au centre de recherche Ames en Californie, à l'aide d'un outil appelé Cart3D, un programme développé par la Nasa. Le programme Quesst, qui ne consiste pas seulement en une série de vols d'essais supersoniques, permettra peut-être à la FAA de faire évoluer la réglementation et d'autoriser par la suite les vols au-dessus du continent américain et même les villes nord-américaines à vitesse supersonique. Jusqu'à présent, la croisière supersonique telle qu'elle était effectuée par le Concorde ne pouvait être réalisée qu'au-dessus de l'océan atlantique. La diminution du bruit perçu au sol lorsque le Quesst évoluera au-delà de la vitesse du son devrait faire ressentir le bang sonique à l'image d'un claquement de porte de voiture. C'est en tout cas ce que la campagne d'essais en vol devrait confirmer. En attendant, le X-59 devrait réaliser son premier vol avant la fin de cette année.