Pratt & Whitney va aider Shenzhen Airlines à se développer avec six avions A321neo équipés du moteur GTF

"Shenzhen Airlines fait un grand pas en avant en ajoutant l'A321neo plus grand et à plus longue portée à sa flotte", a déclaré Lori Liu, président de la Grande Chine chez Pratt & Whitney. "Avec les moteurs GTF et un accord EngineWise®, ils obtiendront non seulement le meilleur rendement énergétique et les plus faibles émissions de carbone disponibles pour l'A321neo, mais aussi de faibles coûts d'exploitation et une maintenance plus prévisible."

Shenzhen Airlines exploite actuellement 27 A320neo équipés de moteurs GTF et est l'un des 11 transporteurs chinois à exploiter des moteurs GTF. La flotte de la compagnie aérienne comprend également 41 appareils A320ceo équipés de moteurs V2500® d'International Aero Engine.

Depuis leur mise en service en 2016, les moteurs GTF ont permis aux opérateurs chinois d'économiser plus de 500 millions de litres de carburant et plus d'un million de tonnes métriques d'émissions de carbone. Les avions propulsés par GTF en Chine ont également transporté plus de 80 millions de passagers sur plus de 500 000 vols, accumulant plus de deux millions d'heures de vol moteur d'expérience. Plus de 230 appareils de la famille A320neo propulsés par le GTF sont exploités dans toute la Chine.

Le moteur Pratt & Whitney GTF™ est le seul système de propulsion à engrenages offrant des avantages de durabilité à la pointe de l'industrie et des coûts d'exploitation fiables et de classe mondiale. Il offre le meilleur rendement énergétique et les plus faibles émissions de gaz à effet de serre pour la famille Airbus A320neo. Les avions équipés du GTF réduisent la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 16 à 20 %, les émissions de NOx jusqu'à 50 % et l'empreinte sonore jusqu'à 75 %.* Certifiés pour fonctionner avec 50 % de carburant aviation durable (SAF) et testés avec succès avec 100 % de SAF, les moteurs sont capables de réduire davantage les émissions de carbone, ce qui aidera l'industrie aéronautique à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050. L'architecture révolutionnaire de la soufflante à engrenages du moteur est le fondement de technologies aéronautiques plus durables dans les décennies à venir, avec des avancées telles que le moteur GTF Advantage™ de Pratt & Whitney et au-delà.