Pratt & Whitney fait progresser les technologies de combustion avec le projet HyTEC de la NASA

Dans le cadre du projet HyTEC, Pratt & Whitney démontrera la compatibilité des carburants aéronautiques durables (SAF) avec des chambres de combustion avancées pour les petits moteurs centraux. Le projet comprend le développement et le test des mélangeurs de carburant et d'air pour une efficacité optimale, puis la mesure des émissions et du bruit émis en utilisant du carburant Jet A et des mélanges élevés de SAF.

La recherche, la conception et le test des chambres de combustion au niveau du composant permettent de créer de futurs moteurs turbofan à petit noyau plus durables. La coupe transversale d'un turboréacteur à double flux typique met en évidence la chambre de combustion sous HyTEC. "L'aviation se dirige vers un avenir plus vert et plus propre. Notre partenariat avec la NASA sur HyTEC permettra aux ingénieurs de Pratt & Whitney d'explorer de nouvelles technologies qui contribueront à rendre les futurs systèmes de propulsion des avions encore plus durables", a déclaré Geoff Hunt, vice-président directeur, Ingénierie et technologie, chez Pratt & Whitney. "L'utilisation des mélanges SAF augmente aujourd'hui à 50 % et atteindra 100 % d'ici quelques années. Il s'agit d'une voie essentielle pour atteindre l'objectif de l'industrie, à savoir des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050. La technologie de nos moteurs ne cesse de s'améliorer en termes d'efficacité - voler plus loin, avec plus de puissance et avec moins de carburant. Ce prix aide Pratt & Whitney à continuer de s'assurer que nous développons des technologies de propulsion avancées qui seront prêtes pour la prochaine génération d'avions au cours de la prochaine décennie."

En octobre 2021, la NASA a attribué à Pratt & Whitney deux contrats dans le cadre du projet HyTEC pour développer des technologies pour une turbine haute pression qui comprendra des matériaux composites à matrice céramique (CMC) de nouvelle génération capables de fonctionner à des températures plus élevées que les CMC actuels, des revêtements de barrière environnementale et des approches avancées de refroidissement et d'aérodynamique qui permettront de nouvelles conceptions et efficacités de composants.

Dans la deuxième phase du projet HyTEC, Pratt & Whitney prévoit de faire la démonstration d'un noyau infusé de technologie composé d'un compresseur haute pression, d'une turbine haute pression et d'une chambre de combustion, en tirant parti des succès du noyau GTF de première génération. Cette phase est prévue de 2024 à 2027 et permettra un apprentissage critique et une maturation accrue du noyau avant le prochain lancement du programme.

La collaboration entre Pratt & Whitney et la NASA a déjà permis plusieurs avancées clés dans les technologies de propulsion durable au cours des dernières décennies, notamment les ventilateurs à faible rapport de pression, les chambres de combustion à faibles émissions et la section chaude haute performance. Ces collaborations ont un rôle vital à jouer dans le développement et la maturation de technologies qui contribueront finalement à rendre l'aviation plus durable sur le plan environnemental et économique.