Pratt & Whitney et Rolls-Royce annoncent un projet de recherche conjoint avec Virginia Tech

Pratt & Whitney et Rolls-Royce s'associent à Virginia Tech pour étudier les particules en suspension dans l'air

Le projet de quatre ans tirera parti de la recherche et de l'expertise interdisciplinaire de Virginia Tech en matière de fonctionnement des moteurs, d'instrumentation et de géosciences, ainsi que des relations de recherche actuelles que Pratt & Whitney et Rolls-Royce entretiennent avec l'université.

"À Virginia Tech, nous sommes honorés d'avoir la possibilité de nous appuyer sur les fondements de nos alliances universitaires existantes en nous associant à Pratt & Whitney et Rolls-Royce sur ce projet", a déclaré Changmin Son, le professeur Rolls-Royce Commonwealth à Virginia Tech. "Le groupe multidisciplinaire, associé au génie mécanique, au génie aérospatial et océanique et aux géosciences, travaillera ensemble pour s'attaquer à l'impact des particules en suspension dans l'air sur les moteurs d'avion, ce qui constitue un énorme défi pour l'industrie aéronautique actuelle."

Cette relation de recherche s'inscrit dans le cadre d'une collaboration de longue date entre Rolls-Royce et Pratt & Whitney sur des questions communes à l'ensemble de l'industrie aérospatiale. Les deux sociétés se sont associées sur plusieurs projets de recherche gouvernementaux, notamment une étude axée sur les dommages causés par les cendres volcaniques aux moteurs d'avion.

Les travaux sur ce front ont eu lieu aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde entier, divers groupes développant une partie de la compréhension de base nécessaire avant de pouvoir entreprendre une modélisation complexe. La collaboration entre Pratt & Whitney, Rolls-Royce et Virginia Tech dans le cadre de cette initiative de recherche est conçue pour ajouter les essais de moteur plus compliqués disponibles à Virginia Tech pour développer davantage les stratégies d'atténuation, et pour fournir des informations en retour à ces activités de recherche plus fondamentales à partir de l'exploitation réelle des moteurs.

"Pratt & Whitney considère qu'il s'agit d'une excellente occasion d'améliorer notre compréhension de base d'une question qui est d'une importance critique pour toute notre industrie", a déclaré Frank Preli, vice-président, Propulsion and Materials Technologies, Pratt & Whitney. "Virginia Tech possède l'expertise et les installations adéquates pour nous aider à avoir un impact, car l'équipe de recherche conjointe étudiera les principes fondamentaux des propriétés des particules [sable/poussière] lors de leur passage dans le moteur, dans le but d'améliorer les méthodes d'analyse pour mieux prédire ces effets."

Virginia Tech, Pratt & Whitney et Rolls-Royce collaborent pour lutter contre l'ingestion de particules dans les moteurs d'avion

Les effets néfastes de l'ingestion de particules sont des préoccupations courantes dans l'industrie aérospatiale et peuvent entraîner un vieillissement accéléré du moteur et une perte de performance.

"Rolls-Royce entretient une relation solide avec Virginia Tech depuis des décennies, collaborant à divers projets de recherche pour mesurer et évaluer les performances des moteurs dans différentes conditions", a déclaré Lisa Teague, responsable des technologies émergentes et de l'innovation chez Rolls-Royce LibertyWorks. "Ce nouveau projet de recherche conjoint aidera l'industrie à mieux comprendre les particules en suspension dans l'air - un facteur clé de la dégradation des moteurs - et leur impact sur l'opérabilité. "

L'objectif à court terme de ce travail est de tirer parti de l'apprentissage des essais de moteurs plus petits, qui seront effectués sur un moteur Rolls-Royce M250®, pour influencer les programmes d'essais de moteurs plus importants en tenant compte de la différence dans l'architecture et les conditions de fonctionnement des moteurs. L'impact des contaminants environnementaux entraîne des centaines de millions de dollars de pertes chaque année pour les opérations commerciales et militaires alors que les voyages aériens se sont développés dans le monde entier. Ce problème présente de multiples facettes qui vont des questions scientifiques de base sur la chimie complexe des contaminants environnementaux au sein du moteur, aux opérations de la flotte, aux procédures de maintenance, à la conception du moteur et même aux prévisions météorologiques.

Il s'étend d'un large éventail de questions scientifiques à des problèmes d'ingénierie pratiques qui conviennent bien à un projet axé sur la multidisciplinarité. Le travail effectué dans le cadre de ce projet aura un impact direct sur la méthodologie et les capacités d'essai de Rolls-Royce et de Pratt & Whitney et répondra aux besoins des clients gouvernementaux de l'entreprise.