Pratt & Whitney et GE impactés par les poudres métalliques

Les motoristes victimes des poudres métalliques

GE a d’abord été impacté et c’est désormais Pratt & Whitney qui est touché. Dans les deux cas, les motoristes ont été victimes d’inclusions ou de « conditon rare dans la poudre métallique utilisée pour fabriquer certaines pièces de moteur », ainsi que l’a déclaré RTX (ex Raytheon Technologies) lors de la conférence de presse dédiée aux résultats financiers du groupe, expliquant le cas de Pratt & Whitney.

GE touché sur le GE90

Le premier "officiellement" touché a donc été GE, par le biais du GE90 qui propulse le Boeing 777. Le motoriste a annoncé faire devoir appliquer une consigne de navigabilité, après avoir découvert des inclusions de métal (plus précisément de fer) sur le GE90. La FAA mentionne que GE a informé cette dernière de la "détection d'une inclusion [de fer] dans un disque de turbine fabriqué à partir du même matériau métallique en poudre que celui utilisé pour fabriquer certaines pièces de la turbine à haute pression (HPT)". Il s'agit notamment des disques HPT de l'étage 1, des disques HPT de l'étage 2, des joints de rotor HPT avant, des joints HPT inter-étages et des rotors de compresseur des étages 7 à 9 pour les moteurs GE90. Certains de ces éléments devront être remplacés afin que les compagnies aériennes soient en conformité avec la consigne de navigabilité. La FAA a averti que, si la situation n'était pas corrigée, elle pourrait conduire à une "libération incontrôlée de débris, à des dommages au moteur et à l'avion", soit ce qui est nommé une avarie non contenue avec les risques potentiels que cela suppose.

Au moins un précédent avec le V2500

Chez Pratt & Whitney, le rappel des GTF -car le motoriste n'a pas d'autre choix que celui de procéder à une inspection- a pour but est de détecter des fissures microscopiques liées aux contamination des poudres métalliques, avec les mêmes effets in fine. Avant le GTF, d'autres turboréacteurs ont été touchés, notamment le V2500, plus exactement un V2533-A5 qui motorisait un A321ceo de Vietnam Airlines. L'appareil a été a été victime d'une défaillance du disque du premier étage de la turbine haute pression (HPT) qui a entraîné l'interruption du décollage à l'aéroport de Ho Chi Minh City-Tan Son Nhat au Vietnam. L’enquête a déterminé que la cause de l’éclatement était la présence de contamination dans la poudre de métal utilisée dans la fabrication des disques de turbines haute pression. À la suite de cet événement, la FAA a publié une consigne de navigabilité d'urgence le 21 mars 2020, exigeant le retrait du service des disques de premier étage HPT concernés installés sur certains modèles de moteurs IAE V2500.

Les GTF produits entre 2015 et 2021

Pour Pratt & Whitney, le problème -de la même manière que le GE90 d’ailleurs- touche des avions en service au sein des compagnies aériennes, plus précisément ceux qui ont été produits entre 2015 et 2021. Environ 1 200 moteurs devront être retournés et inspectés au cours de l'année prochaine - 200 d'ici la fin de l'été, suivis de 1 000 autres avant septembre 2024. Pour le motoriste, ce problème de taille -car il faudra mettre la main à la poche, dégagé des problèmes liés aux inspections- intervient au moment où l’essentiel des problèmes semblait avoir été réglé.