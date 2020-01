Pratt & Whitney : Caroll Lane, président pour les moteurs commerciaux

Retour chez Pratt & Whitney pour Caroll Lane qui en devient président pour l'activité moteurs commerciaux, succédant à Christopher Calio désormais président de Pratt & Whitney. Caroll Lane était auparavant directeur pour les relations avec les investisseurs pour United Technologies Corp. (UTC) après avoir occupé plusieurs postes à responsabilités chez Pratt & Whitney, d'abord comme directeur solutions clients, puis comme vice-président de l'après-vente commerciale. Avant de rejoindre UTC en 2012 comme directeur de la stratégie et du développement, Caroll Lane a été directeur chez CSP Associates, une société de conseils pour le secteur aérospatial et défense. Ce double diplômé du Williams College et de la Harvard Business School a aussi appartenu au Corps des Marines des Etats-Unis comme aviateur.