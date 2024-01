Pratt & Whitney Canada dévoile une unité de charge mobile bidirectionnelle à haute tension

Une unité de charge mobile pour charger des batteries jusqu'à 1 500 Volts

Pratt & Whitney Canada a annoncé le développement d'une unité de charge mobile (MCU, acronyme de Mobile Charging Unit) évoluée capable de charger des batteries de grande puissance jusqu'à 1 500 volts, ce qui la rend compatible avec les normes du système de charge mégawatt que l'industrie met de l'avant pour les applications d'alimentation à haute tension. Le MCU a été développé en collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et l'Innovative Vehicle Institute (IVI) dans le cadre du projet de démonstrateur de vol hybride-électrique RTX.

Aéronefs et autres applications de transport

"Il s'agit du plus récent exemple de notre projet de démonstrateur de vol hybride-électrique, qui favorise la collaboration et l'innovation au sein de l'écosystème aérospatial canadien afin d'assurer un avenir plus durable à l'aviation", a déclaré Alexandre Gagnon, vice-président, Affaires générales, Pratt & Whitney Canada. "Les systèmes de recharge bidirectionnels à haute tension seront essentiels pour un nombre croissant de systèmes électriques et hybrides, y compris les aéronefs, ainsi que pour d'autres applications de transport."

Jusqu'à 280 kW



Le MCU est assemblé à partir de composants disponibles sur le marché et peut fournir jusqu'à 280 kW et 1500 volts. En collaboration avec IVI, Pratt & Whitney Canada a mis au point une stratégie de commande et de protection distribuée. Le CNRC s'est concentré sur la conception du matériel, l'assemblage, les essais et la livraison de deux chargeurs qui seront utilisés dans le cadre du projet de démonstrateur de vol hybride-électrique. La capacité bidirectionnelle du chargeur lui permet de charger et de décharger les batteries, ce qui crée des occasions de recycler l'énergie inutilisée dans le réseau électrique.

Des batteries développées par H55



Pratt & Whitney Canada continue de progresser dans les essais du système de propulsion du démonstrateur de vol hybride-électrique RTX, qui vise une amélioration de 30 % du rendement énergétique et une réduction des émissions de CO2 par rapport aux turbopropulseurs régionaux les plus perfectionnés d'aujourd'hui. En 2024, le système de propulsion sera relié à des batteries développées par H55 S.A., qui seront chargées à l'aide du nouveau chargeur. La propulsion hybride-électrique est un élément essentiel de la stratégie de RTX pour permettre une aviation plus durable et soutenir l'objectif de l'industrie d'atteindre des émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050.