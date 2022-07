Pratt & Whitney accroche un nouveau client pour son GTF

Condor, nouveau client pour le Pratt & Whitney GTF

La compagnie aérienne allemande Condor a décidé d'équiper sa future flotte d'Airbus A320neo (13) et A321neo (28) avec les moteurs GTF de Pratt & Whitney qui ajoute ainsi un nouveau transporteur à sa liste. Condor a signé pour 41 moyen-courriers dans un mixte non précisé d'achats et de locations. Les noms des loueurs ne sont, pour l'instant, pas officiellement connus. Peut être que Air Lease Corp. et Aviation Capital Group. en feront partie. Ils ont passé de nouvelles commandes auprès de Pratt & Whitney pendant le Salon de Farnborough.

Plus de 1000 GTF vendus depuis le début de 2022

Les ventes de moyen-courriers Airbus (A220 et famille A320neo) et d'Embraer E2 pendant le Salon de Farnborough se sont logiquement traduites par de nouvelles ventes moteurs Pratt & Whitney GTF puisque les Embraer E2 (Porter Airlines) et les Airbus A220 (Delta Air Lines) sont en motorisation exclusive Pratt & Whitney. Se sont ajoutées celles réalisées auprès d'Air Lease Corp. sur 166 moyen-courriers Airbus dont 80 de la famille A320neo. Le tout permettant au GTF de franchir le cap symbolique des 1000 unités vendues depuis le début de 2022.

Essais de certification FAR33 pour le GTF Advantage

En décembre 2021, Pratt & Whitney a lancé une nouvelle configuration de ses GTF dédiés à la famille Airbus A320neo. Dénommée GTF Advantage, cette configuration, qui vient de débuter ses essais de certification FAR33, offre plus de poussée (jusqu'à 34 000 livres par moteur) avec un léger gain sur la consommation carburant et sera compatible avec du 100 % carburant avion durable dès son entrée en service.