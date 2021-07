Pratt & Whitney a vendu plus de 800 moteurs depuis le début 2021

AerCap choisit le Pratt & Whitney GTF

Le loueur AerCap a décidé de sélectionner le GTF de Pratt & Whitney pour motoriser 80 Airbus A320neo et A321neo supplémentaires qui seront livrés entre 2021 et 2027. AerCap a déjà fait le choix du GTF pour des moyen-courriers de la famille Airbus A320neo qui sont aujourd'hui en flotte chez Spirit Airlines, China Southern Airlines et Sichuan Airlines.

Plus de 800 GTF vendus depuis janvier 2021

Avec ce choix d'AerCap, Pratt & Whitney peut revendiquer plus de 800 GTF vendus depuis le début de l'année 2021. Le motoriste a en effet enregistré de grosses commandes comme celle passée par Frontier Airlines pour 134 moyen-courriers de la famille Airbus A320neo en janvier, par Air France pour 60 Airbus A220-300 (au moins 120 moteurs) en février, par Volaris le même mois pour 80 moyen-courriers de la famille A320neo et celle de Delta Air Lines pour 25 Airbus A321neo supplémentaires (plus 25 droits d'achats).

Aussi sur les Embraer E190-E2 et E195-E2

A ces motorisations Airbus s'ajoutent celles en source unique des Embraer E190-E2 et E195-E2 qui ont aussi enregistré des commandes depuis le début de l'année 2021, la dernière en date étant celle passée par Porter Airlines pour 30 exemplaires fermes de l'Embraer E195-E2.