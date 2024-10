Pradastra défile à Milan

L’homme sur la Lune s’habillera en Prada

Des participants à la Milano Space Fashion Week – pardon, au 75e Congrès international d'astronautique (IAC) organisé à Milan, en Italie, du 14 au 18 octobre – ont pu découvrir à partir du 16 octobre un nouveau scaphandre de sortie extravéhiculaire évolutif, car adaptable aussi bien pour les missions sur orbite terrestre basse que pour la surface lunaire ; certains l’ont rapidement rebaptisé Pradastra.

L’équipement a été développé par la startup texane Axiom Space, avec le soutien de la célèbre entreprise milanaise de prêt-à-porter Prada.

De nombreuses innovations

Toujours totalement blanche (pour offrir la meilleure isolation thermique possible contre les rayons du Soleil) mais arbore par endroits des bandes rouges rappelant la ligne distinctive de Prada, Padastra apparait comme une version modernisée des scaphandres du programme lunaire Apollo de la Nasa : des caméras sont intégrés au casque, une connexion 4G est disponible, tous les sexes et un large éventail de morphologies peuvent porter l’équipement, et la sécurité est renforcée grâce à la redondance de nombreux systèmes et la présence d’une surveillance biométrique et d’un système de diagnostic de l’état de santé des utilisateurs.

D’autre part, le scaphandre promet plus d’être résistant à la poussière, qui constitue un véritable calvaire pour les astronautes évoluant à la surface du sol lunaire.

C'est là en particulier qu'intervient l'expertise de Prada dans le choix et l'assemblage des fibres qui permettront de mieux supporter l'environnement lunaire

Objectif Artemis 3

L'équipement, qui permettra des sorties allant jusqu’à huit heures, doit encore subir un certain nombre d’essais avant de pouvoir équiper les astronautes de la mission Artemis 3 de la Nasa, qui doit marquer le retour des Américains sur la Lune – un objectif que l'administrateur Bill Nelson continuait de fixer en début de congrès pour la fin… 2026, devant un auditoire plus que dubitatif.

Le lendemain de sa présentation, Pradastra a été placé à l’entrée de l’exposition de l’IAC dans une imposante vitrine, et deux agents de sécurité aux allures de mannequins ont été diligentés pour le surveiller ; tous deux élégamment habillés en... Prada.