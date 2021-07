Pour une mission tout en mouvement

Il n'est toutefois pas possible d'utiliser la même plateforme dans toutes ces applications. La plateforme stabilisée a besoin d'un moteur conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de l'environnement dans lequel elle est déployée. Le moteur qui entraîne la plateforme a ses propres exigences spécifiques en matière de performances ou de construction. Les considérations de conception suivantes s'appliquent en fonction de l'environnement :

● Densité de couple élevée et couple par volume à des vitesses relativement basses.

● Construction robuste pour des performances fiables même dans les environnements les plus extrêmes.

● Moteurs sans boîtier conçus pour une intégration directe à la plateforme, offrant une réactivité et un couple extrêmement élevés dans un ensemble très compact.

Même si le résultat est le même, à savoir l'acquisition et le maintien de cibles, les aspects liés à l'environnement d'exploitation peuvent avoir une incidence majeure sur le choix, la conception et la mise en œuvre du moteur destiné à une plateforme stabilisée.

Sur terre et en mer

Dans l'environnement hautement dynamique d'un champ de bataille, les systèmes d'orientation, de poursuite et de ciblage nécessitent une plateforme stabilisée qui les protègent des secousses, des vibrations et des chocs imprévisibles. Les systèmes navals doivent également faire face aux différents états de la mer. Lorsque ces mouvements écartent le capteur ou l'arme de sa cible, ils risquent de compromettre la réussite de la mission et de mettre en danger la vie des combattants.

Dans les systèmes optiques de surveillance, de poursuite et de ciblage, il est certes possible d'utiliser des algorithmes numériques pour stabiliser artificiellement les images, mais cette méthode présente plusieurs limites techniques et consomme beaucoup de puissance et de bande passante. La meilleure approche consiste à corriger les erreurs au moyen d'un système électromécanique afin de diminuer le besoin d'un traitement d'image supplémentaire. La stabilisation de la masse de la plateforme de capteurs vis-à-vis des forces auxquelles sont exposés les véhicules terrestres nécessite des moteurs présentant une densité de couple extrêmement élevée.

Les moteurs à densité de couple élevée et à couple par volume élevé fonctionnent de manière fiable et réactive dans les conditions les plus dynamiques. Les systèmes de contrôle de mouvement permettant de stabiliser la plateforme tout en limitant le besoin d'un traitement numérique supplémentaire sont capables de corriger les erreurs de position en temps réel en assurant un mouvement précis et régulier.

Dans les airs

Les hélicoptères, les aéronefs à voilure fixe et les véhicules aériens sans pilote nécessitent des plateformes stabilisées pour la navigation, la surveillance et/ou le ciblage. Ces plateformes doivent compenser les forces d'accélération, de décélération et d'orientation de la plateforme, ainsi que les chocs imprévisibles des turbulences atmosphériques.

Toutefois, par rapport à des systèmes terrestres et maritimes, les systèmes aériens disposent d'un budget de puissance très limité, partagé avec les nombreux autres systèmes de commande de l'aéronef. L'encombrement ainsi que le poids de la plateforme et de ses composants de contrôle de mouvement doivent être aussi réduits que possible. Ces contraintes en termes de dimensions, de poids et de puissance imposent de recourir à des systèmes de contrôle de mouvement hautement spécialisés et parfaitement adaptés à l'application.

Une densité de couple exceptionnelle et une commande fluide et réactive dans un format compact et léger sont nécessaires pour les applications aériennes. Les moteurs-couples optimisés pour fournir un couple maximal dans des applications basse tension compactes et légères sont idéals dans ces applications.

Dans l'espace

Avec des forces d'accélération extrêmes, des températures allant d'une valeur proche du zéro absolu à plusieurs centaines de degrés Celsius ainsi que des radiations et des pressions intenses, les plateformes stabilisées doivent rester fiables dans les environnements les plus difficiles. Il convient également de minimiser le dégazage de matériaux aux pressions sub-atmosphériques.

Même si la plateforme ne subira pas les secousses générées dans les autres environnements, les bobinages et les matériaux des moteurs sont exposés à des contraintes extrêmes que l'on ne rencontre pas sur terre, en mer ou dans l'air. Pour choisir un moteur destiné à une plateforme stabilisée spatiale, il convient éventuellement de prendre en considération les points suivants :

● Bobinages spéciaux

● Systèmes d'isolation

● Fils électriques

● Adhésifs

● Alliages magnétiques

