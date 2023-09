Pour son anniversaire, Air France se paye les Galeries Lafayette

Mercredi 27 septembre, devant les prestigieuses vitrines des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, qui d'habitude font le bonheur des enfants en période de Noël, de nombreux curieux se sont pressés pour admirer en avant-première le lancement des festivités du 90eme anniversaire d'Air France. Sur un tapis rouge, Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM, Anne-Marie Couderc, présidente non-exécutive d'Air France-KLM, et Anne Rigail, directrice générale d'Air France ont inauguré cinq magnifiques vitrines déclinant l'identité d'Air France selon cinq thématiques : la flotte et les avions, les uniformes et la mode, le réseau avec des affiches anciennes de la compagnie, la gastronomie et les arts de la table, le design et l'architecture.

L'origine du nom "Air France"

C'est en effet le 7 octobre 1933, que la compagnie Air France a été inaugurée, née du regroupement d'Air Orient, d'Air Union, de la Société Générale des Transports Aériens, de la Compagnie Internationale de Navigation Aérienne et de l'Aéropostale. L'histoire retiendra que lors de la conférence de presse qui avait annoncé la fusion et la création de la compagnie nationale française, c'est le journaliste Georges Raffalovich, doyen dans le secteur aéronautique, qui avait proposé de baptiser la petite nouvelle "Air France". Peu de temps après son inauguration, la nouvelle compagnie adoptait son logo : un cheval ailé à queue de dragon, plus simplement appelé "hippocampe ailé" à partir de 1934 et rebaptisé affectueusement "la crevette" par le personnel de la compagnie. A noter d'ailleurs que ce logo était tombé depuis des années en désuétude et qu'il a été récemment mis au goût du jour par la compagnie, qui a aussi repris l'habitude de baptiser tous les avions arrivant en flotte du nom d'une grande ville française.

Des festivités déclinées dans toutes les grandes escales d'Air France

Les vitrines pourront être admirées par les Parisiens et les nombreux touristes des grands boulevards jusqu'au 10 octobre. Les collectionneurs pourront aussi retrouver à l'intérieur même du fameux "department store" parisien de nombreux objets iconiques liés à l'histoire de la compagnie (vaisselle, bagages etc...). "Il ne s'agit là que du début des évènements qui vont scander ce 90eme anniversaire", explique Anne Rigail. "A partir du 7 octobre, toutes les grandes escales d'Air France à travers le monde déclineront les festivités liées à l'anniversaire de la compagnie".