Pour les défenseurs de l'air - Airbus Defence and Space produit son 2 000e drone cible

Le système aérien sans pilote portant le numéro de série 2 000, un Do-DT45, sera utilisé lors d'un exercice militaire sur le terrain d'entraînement du partenaire d'Airbus, Andøya Space Defence, en Norvège. Là, il sera lancé par une équipe d'Airbus via une rampe, accélérera jusqu'à 440 nœuds (814 km/h) et montera jusqu'à 25 000 pieds (7 620 mètres) selon les besoins.

Dans les airs, le Do-DT45 peut alors simuler une série de menaces telles que : des avions de chasse, des drones ou des missiles de croisière, que les clients peuvent engager avec des tirs réels. L'opération ne présente aucun risque : Le site d'entraînement d'Andøya Space Defence est une zone à accès restreint ; les restes du drone cible sont éliminés de manière appropriée.

"La situation mondiale volatile actuelle montre qu'une défense aérienne fonctionnelle est plus importante que jamais", a déclaré Frank Härtel, responsable des systèmes de cibles & ; services chez Airbus Defence and Space à Friedrichshafen. "À cet égard, nous apportons notre contribution à un monde plus sûr par conviction profonde : Grâce à nos drones de cible aérienne et à nos services, les Air Defenders peuvent se préparer en cas de menaces et sauver des vies."

Airbus Defence and Space Target Systems & Services - Le portefeuille

En plus du Do-DT45, le portefeuille de solutions Target Systems & Services comprend également le Do-DT55 (simule les missiles antiradar), le HT05 (simule les hélicoptères de combat) et le Do-DT25 (simule les avions de chasse, les drones et les missiles de croisière).Les clients sont des forces armées du monde entier qui utilisent l'affichage de cibles de vol comme un service complet. L'équipe Target Systems & Services apporte le matériel et le personnel sur le site, installe les lanceurs et les stations de contrôle au sol et prépare les drones au décollage. Les vols sont planifiés et réalisés en fonction des demandes du client.

Les drones Do-DT ne sont pas seulement utilisés comme drones cibles. Équipés de capteurs et de liaisons de données, ils peuvent également être utilisés pour tester l'interaction entre les aéronefs sans pilote et les aéronefs pilotés pour le Future Combat Air System (FCAS)ou les technologies de ravitaillement en vol autonome.