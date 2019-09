Pose de la première pierre du nouveau laboratoire ExceLab de Safran Landing Systems

C'est le 26 septembre 2019 que Ross McInnes, Président du Conseil d’administration de Safran et Jean-Paul Alary, Président de Safran Landing Systems ont, avec Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile de France, posé la première pierre du laboratoire d’essais « ExceLAB » (littéralement laboratoire d'excellence) dédié aux systèmes d’atterrissage et de freinage de demain, notamment électriques.

D’une surface d’environ 2 000 m2 , ce nouveau laboratoire regroupera l’ensemble des capacités d’essais de Safran Landing Systems pour ses futurs matériels, du prototype de R&T jusqu’au produit fini dans un éventail de conditions opérationnelles très larges. Il s’inscrit notamment dans la stratégie du Groupe d'électrification progressive des fonctions de l’aéronef, et bénéficiera d’une organisation optimisée pour les essais hydrauliques et électriques.

« Ce nouveau laboratoire, outil essentiel de compétitivité et d’innovation pour Safran Landing Systems, permettra d’aller bien au-delà de notre capacité d’essais actuelle. Il accélérera le développement et la mise sur le marché de nos futures solutions notamment plus électriques, » a déclaré Jean-Paul Alary.

Ce nouveau laboratoire qui disposera de moyens techniques fortement digitalisés (réalité augmentée, 3D, objets connectés, cobotique, etc.) représente un investissement global de près de 4 millions d'euros qui bénéficie du soutien de la région Ile de France, et devrait être opérationnel d’ici octobre 2020. Plus de 60 nouveaux collaborateurs rejoindront « ExceLAB » et une vingtaine de fournisseurs de la région seront impliqués dans ce projet.