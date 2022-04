Port du masque : le gouvernement américain fait appel

Le dossier du port du masque sanitaire aux Etats-Unis n'en finit plus de finir... Alors que les compagnies aériennes américaines, demandeuses depuis plusieurs semaines d'un assouplissement ou d'une suspension de l'obligation du port du masque, s'étaient réjouies récemment d'une décision d'un juge de Floride, en date du 18 avril, qui avait considéré que les CDC (Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies) avaient "outrepassé leurs prérogatives en imposant cette obligation, qui s’appliquait aux Etats-Unis à tous les types de transport : avions, trains, métros et autocars", le ministère de la Justice américain en a décidé autrement et a donc fait appel.

Injonctions contradictoires

Initialement, le gouvernement fédéral américain, qui était sous la pression d'une vingtaine d'Etats à majorité républicaine et de la plupart des compagnies aériennes américaines, avait d'abord dit que cette obligation serait prolongée jusqu'au 3 mai. La décision de la juge de Tampa avait déclenché une pluie d'annonces de levée "immédiate" de la plupart des grandes compagnies américaines (United, American Airlines, Delta, Alaska Airlines). Le gouvernement américain avait jugé cette décision "décevante". Il a attendu l'avis des CDC pour se décider à faire appel. Les CDC ont effectivement estimé que le port du masque obligatoire restait "nécessaire pour la santé publique" contre le Covid-19. Cet appel pourrait relancer les tensions à bord des avions des compagnies si les passagers, qui étaient déjà très rétifs au port du masque, sont soudain obligés de le porter à nouveau alors que l'obligation avait été levée. Le port du masque sanitaire est en effet un sujet extrêmement sensible aux Etats-Unis. En deux ans de pandémie, les stewards et les hôtesses de l'air de toutes les compagnies avaient du faire face à de nombreux problèmes de "passagers turbulents", certains devenant violents. Depuis le début de l'année, un total de 744 incidents liés au port du masque ont encore été signalés à la FAA (Autorité fédérale américaine de l'aviation civile). Pas sûr que de tels allers et retours sur la législation sanitaire améliorent cette situation.