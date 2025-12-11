Poker 2025-04 : dernière opération de raid nucléaire en 2025 pour les Forces Aériennes Stratégiques
Poker 2025-04 : dernière opération de raid nucléaire en 2025 pour les Forces Aériennes Stratégiques
© AAE
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 11 décembre 2025 à 17:00

1701 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Poker 2025-04 : dernière opération de raid nucléaire en 2025 pour les Forces Aériennes Stratégiques

Pour la dernière fois cette année, les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) se sont entrainées à former et effectuer un raid aérien nucléaire. Baptisée Poker 2025-04, cette opération permet aux équipages de s’entrainer au plus près de la réalité, face à une force aérienne ennemie réelle,… mais en n’emportant que des munitions inactives. Chaque opération Poker présente une configuration différente, permettant aux FAS de s’entrainer à de nombreux scénarios.

Poker 2025-04

Parmi les très nombreux exercices effectués chaque année par les aviateurs des Forces Aériennes Stratégiques (FAS), l'opération Poker fait partie des plus intenses et colle au plus près de la réalité. L'objectif est pour ainsi dire "simple" : simuler un raid aérien nucléaire... avec des ravitaillements en vol, des

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Bombardier : première commande pour le Global 8000
Industrie

Bombardier : première commande pour le Global 8000

Le 8 décembre, Bombardier a annoncé l’entrée en service du Global 8000 avec la livraison d’un premier appareil, quelques semaines après sa certification au Canada.

Airbus : première commande d’Australie pour le H160
Industrie

Airbus : première commande d’Australie pour le H160

La société australienne Linfox réalisé sa première commande d’hélicoptères H160. Le contrat a été signé le 10 décembre sans spécifier combien d’appareils ont été commandés.

Mars : MAVEN ne répond plus
Espace

Mars : MAVEN ne répond plus

Dans un communiqué du 9 novembre, la Nasa a indiqué avoir perdu contact avec la sonde MAVEN, en orbite autour de Mars depuis 2014.

Gaétan Powis
Gaétan Powis
11/12/2025 17:00
1701 mots

Défense

Poker 2025-04 : dernière opération de raid nucléaire en 2025 pour les Forces Aériennes Stratégiques

Pour la dernière fois cette année, les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) se sont entrainées à former et effectuer un raid aérien nucléaire. Baptisée Poker 2025-04, cette opération permet aux équipages de s’entrainer au plus près de la réalité, face à une force aérienne ennemie réelle,… mais en n’emportant que des munitions inactives. Chaque opération Poker présente une configuration différente, permettant aux FAS de s’entrainer à de nombreux scénarios.

Poker 2025-04 : dernière opération de raid nucléaire en 2025 pour les Forces Aériennes Stratégiques
Poker 2025-04 : dernière opération de raid nucléaire en 2025 pour les Forces Aériennes Stratégiques

Poker 2025-04

Parmi les très nombreux exercices effectués chaque année par les aviateurs des Forces Aériennes Stratégiques (FAS), l'opération Poker fait partie des plus intenses et colle au plus près de la réalité. L'objectif est pour ainsi dire "simple" : simuler un raid aérien nucléaire... avec des ravitaillements en vol, des avions de combat d'escorte, une menace aérienne et antiaérienne ennemie

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Bombardier : première commande pour le Global 8000
Industrie

Bombardier : première commande pour le Global 8000
Airbus : première commande d’Australie pour le H160
Industrie

Airbus : première commande d’Australie pour le H160
Mars : MAVEN ne répond plus
Espace

Mars : MAVEN ne répond plus