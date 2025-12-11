Poker 2025-04 : dernière opération de raid nucléaire en 2025 pour les Forces Aériennes Stratégiques

Réservé aux abonnés
Pour la dernière fois cette année, les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) se sont entrainées à former et effectuer un raid aérien nucléaire. Baptisée Poker 2025-04, cette opération permet aux équipages de s’entrainer au plus près de la réalité, face à une force aérienne ennemie réelle,… mais en n’emportant que des munitions inactives. Chaque opération Poker présente une configuration différente, permettant aux FAS de s’entrainer à de nombreux scénarios.
Parmi les très nombreux exercices effectués chaque année par les aviateurs des Forces Aériennes Stratégiques (FAS), l'opération Poker fait partie des plus intenses et colle au plus près de la réalité. L'objectif est pour ainsi dire "simple" : simuler un raid aérien nucléaire... avec des ravitaillements en vol, des
Parmi les très nombreux exercices effectués chaque année par les aviateurs des Forces Aériennes Stratégiques (FAS), l'opération Poker fait partie des plus intenses et colle au plus près de la réalité. L'objectif est pour ainsi dire "simple" : simuler un raid aérien nucléaire... avec des ravitaillements en vol, des avions de combat d'escorte, une menace aérienne et antiaérienne ennemie
