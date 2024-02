Poker 2024-01 : Premier entrainement de raid nucléaire pour l'Armée de l'Air et de l'Espace en 2024

Un premier Poker pour 2024

Peu de temps avant 20h00 (heure de Paris), les sites de live tracking affichaient le décollage d'un avion ravitailleur A330 MRTT depuis la base aérienne 702 d'Avord (Cher, France) ainsi qu'un KC-135RG et un second A330 MRTT depuis la base aérienne 125 Istres-Le Tubé (Bouches-du-Rhône, France). Le décollage de ses appareils annonce le début d'un exercice important : l'exercice Poker. Durant la nuit du 7 au 8 février, de nombreux avions de combat et ravitailleurs vont simuler un exercice de raid aérien longue distance depuis la Bretagne jusqu'au centre de la France... en passant d'abord par le golfe de Gascogne, les Pyrénées et le golfe du Lyon. Les aviateurs ne vont pas s'entrainer à un raid conventionnel car plusieurs Rafale appartenant aux Forces Aériennes Stratégiques (FAS) font partie des avions de combat déployés et sont équipés d'un missile Air-Sol Moyenne Portée Amélioré (ASMPA), ou du moins, pour cet exercice, une version d'entrainement inerte.

Les Rafale des FAS sont escortés par des chasseurs devant les protéger d'une force aérienne ennemie, également simulée par d'autres avions de combat de l'Armée de l'Air et de l'Espace. De fait, cet exercice déploie de nombreux appareils français au-dessus d'une grande partie de l'Hexagone. À noter que durant la dernière partie du raid, les Rafale des FAS effectuent une approche en basse, voire à très basse altitude et à haute vitesse afin de simuler le tir de l'ASMPA. Il est donc possible que certains appareils soient entendus tard, ou plutôt très tôt dans la nuit du 8 février par de nombreux français.