Pod RECO-NG au Levant

Nouvelle capacité de reconnaissance.

Le Ministère des Armées a annoncé le 28 avril dernier que le Pod RECO-NG était désormais mis en œuvre au Levant, où il vient équiper un Rafale. Cette nacelle de reconnaissance permet d'accroître les capacités du Rafale et vient dès lors renforcer les moyens de la coalition dans le cadre de la lutte contre Daesh.



A bord du Rafale.

Le nouveau Pod RECO-NG est venu équiper un Rafale qui évolue aux côtés d'un second chasseur français en configuration armée. « Grâce à cet équipement, la patrouille composée de deux Rafale adopte une nouvelle configuration. Alors que le premier appareil conserve son chargement de bombes pour assurer le combat en coordination avec les troupes au sol, le second est équipé du Pod RECO-NG qui permet de recueillir du renseignement d'opportunité par la prise d'images », détaille ainsi le Ministère des Armées. Et ce avant que le colonel Benjamin Soubertielle, commandant de la base aérienne projetée, complète : « Les deux avions patrouillent avec la capacité de réaliser trois effets complémentaires : appui-sol, défense aérienne, renseignement. La nouveauté consiste en l'utilisation de ce capteur quasi quotidiennement au-dessus du théâtre, tout en réalisant nos habituelles missions de défense aérienne et d'appui au sol ».



Un dispositif de taille.

De 4,6 m de long, ce pod de 1 100 kilos permet de réaliser des photographies de haute qualité. « Ces prises de vue nous assurent de plus une autonomise nationale d'appréciation de la situation, en complément du partage de l'information avec la Coalition », précise le commandant du détachement Rafale.