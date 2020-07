Plus de 100 F-35 pour le Japon

Foreign Military Sale.

La DSCA, plus précisément l'agence américaine chargée de la coopération en matière de défense et de sécurité, a annoncé le 9 juillet que le département d'Etat américain avait approuvé une FMS avec le Japon. Ce contrat, qui doit désormais être approuvé par le Congrès, comprend la vente de 105 avions de combat F-35 JSF au Japon.



Un contrat majeur.

Cette FMS, qui actuellement est estimée à 23,11 Md$, permettra ainsi au Japon de doter ses forces de 63 F-35A et 42 F-35B, la version STOVL du F-35, à décollage court et atterrissage vertical, particulièrement adaptée à un emploi en environnement maritime et à une mise en œuvre depuis un porte-avions.



Modernisation.

Pour les Etats-Unis, cette vente permet ainsi de soutenir un allié majeur dans la région Asie Pacifique et de poursuivre la modernisation des forces japonaises. Le F-35 permettra ainsi de remplacer le F-4 et de renforcer les moyens de défense air-air et air-sol de l'Etat insulaire. Sur le plan industriel, cette FMS impliquera majoritairement Lockheed Martin et Pratt and Whitney, pour la partie moteurs. Ce contrat s'étend sur une période estimée à 25 ans.