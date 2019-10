Pilotes cadets : Air France lance une nouvelle campagne de recrutement

Les candidats au métier de pilote de ligne ont jusqu'au 15 décembre prochain pour déposer leur candidature en ligne sur le site corporate.airfrance.com s'ils veulent rejoindre la filière cadets d'Air France. La compagnie aérienne vient en effet de lancer une nouvelle campagne de recrutement de pilotes cadets. À la clé et au terme d'une sélection : une formation complète d'une durée de 24 mois entièrement prise en charge par Air France. La filière cadets est "accessible sous conditions dès le baccalauréat et sans expérience préalable de pilotage. Elle permet de susciter des vocations chez des candidat.e.s de tous horizons en mettant en avant les opportunités de carrière offertes par le métier de pilote de ligne", souligne Air France. Les candidats retenus rejoindront les quelques 200 cadets déjà intégrés dans l'une des trois écoles partenaires: l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile, l'école de pilotage EPAG et la L3HARRIS Academy. Avec, au terme des 24 mois validés, la possibilité de prendre les commandes d'Airbus A320 d'Air France ou de Boeing 737 de Transavia en qualité d'Officier Pilote de Ligne.