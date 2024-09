Piasecki fait voler l'ARES pour la première fois

ARES-DV réalise deux vols captifs

Piasecki Aircraft Corporation a effectué avec succès le premier vol de son véhicule de démonstration du système embarqué reconfigurable aérien (ARES-DV), qui constitue une avancée significative dans la technologie du décollage et de l'atterrissage verticaux (DAV ou VTOL en anglais). Le vol, qui a consisté en deux vols stationnaires captifs, est la première étape d'un programme visant à démontrer le potentiel de l'ARES, lequel veut révolutionner l'évacuation autonome des blessés par voie aérienne (CASEVAC), le réapprovisionnement en fret et à fournir d'autres capacités multi-missions à l'appui de petites unités de combat distribuées. Ce vol représente une étape importante dans le programme expérimental d'essais en vol de Piasecki, parrainé par l'armée de l'air et l'armée de terre américaines dans le cadre d'une initiative de financement stratégique (STRATFI) d'un montant de 37 millions de dollars.

UAS ou module de vol habité optionnel

ARES est un véhicule DAV (décollage et atterrissage verticaux) modulaire multi-missions, de type convertible avec hélices carénées, qui peut être exploité en tant que système aérien sans pilote (UAS) ou avec un module de vol habité optionnel. ARES se veut être d’une empreinte d'atterrissage réduite pour permettre des opérations embarquées et expéditionnaires ainsi que pour fournir un soutien C4I, ISR, de combat et logistique multi-mission intégré à de petites forces de combat distribuées opérant sur de longues distances et sur des terrains complexes. Les modules de charge utile de mission rapidement reconfigurables sont soutenus par un module de vol commun afin d'offrir une flexibilité multi-mission tout en réduisant considérablement l'empreinte et le coût logistiques globaux.

Pour le champ de bataille entre autres...

Le module de vol ARES-DV a décollé de l'héliport ouest de Piasecki à Essington, en Pennsylvanie, le vendredi 6 septembre, et est resté en vol stationnaire pendant environ une minute avant de regagner le sol. À l'atterrissage, l'équipe a attaché le module mobile à missions multiples (M4) de l'armée américaine au module de vol ARES-DV et a effectué un second vol stationnaire d'une minute, démontrant la capacité de son système de commandes de vol électriques triplex à maintenir un vol stationnaire stable dans de multiples configurations et dans un environnement dynamique au sol.

...Avec la capacité CASEVAC

« Après avoir élargi avec succès l'enveloppe de vol de l'avion, nous apporterons des modifications pour permettre la démonstration en vol d'une capacité CASEVAC et de réapprovisionnement logistique entièrement autonome », a déclaré John Piasecki, PDG de Piasecki Aircraft. « La réussite de la démonstration en vol de la validation de principe de l'ARES réduit considérablement les risques et accélère le calendrier de développement d'une famille de configurations opérationnelles à hélice basculante pour les UAS ADAV multi-missions et les applications DAV à grande vitesse », a-t-il ajouté.