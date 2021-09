Piasecki Aircraft Corporation et Hy-point dévoilent leur hélicoptère à hydrogène

PA-890, le nouveau et novateur Piasecki

Baptisé PA-890 eVTOL, le projet qui réunit Piasecki Aircraft Corporation et l'équipementier-motoriste Hy-point est un hélicoptère à voilure mixte à rotor ralenti et à propulsion entièrement électrique. Il est destiné à être utilisé pour diverses missions, notamment les services médicaux d'urgence (EMS), la livraison de logistique à la demande (ODL) de grande valeur, le transport aérien de personnel de mobilité à la demande (ODM) et de nombreuses autres applications commerciales. Concrètement, il s'agit d'une machine offrant "cinq places assises et une grande soute à bagages", précise le pionnier de l'hélicoptère et "d'un grand rotor principal à quatre pales, d'une voilure à incidence variable qui pivote jusqu'à 90 degrés pour un vol stationnaire efficace, et d'un rotor de queue pivotant qui fournit un contrôle anti-couple et en lacet".

Cinq piles à hydrogène

Pour sa motorisation, Piasecki Aircraft Corporation et Hy-point ont signé un accord de développement de 6,5 millions de dollars pour la conception et la certification de systèmes de piles à hydrogène. HyPoint va ainsi fournir cinq systèmes de piles à hydrogène de 650 kilowatts en grandeur réelle pour des essais au sol, des vols de démonstration et le processus de certification qui motoriseront le PA-890.

Un premier système en 2023

Hy-point n'existe que depuis seulement deux ans, mais la jeune société peut se vanter d'avoir travaillé avec un certain nombre d'entreprises eVTOL, notamment ZeroAvia, sur des systèmes de piles à hydrogène refroidies par air qui, selon elle, ont un rapport puissance/poids trois fois supérieur à celui des piles à hydrogène traditionnelles refroidies par liquide. C'est ainsi que le développeur de piles à combustible a ajouté Piasecki Aircraft Corporation à sa liste de partenaires. Le premier système de 650 kW sera livré à Piasecki en 2023, et la machine devrait être commercialisée vers 2025, après certification par la FAA selon les normes existantes de la Part 27.