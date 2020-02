Philippine Airlines accessible depuis Paris

La compagnie Philippine Airlines qui opère un vol quasi quotidien entre Londres Heathrow et Manille (tous les jours sauf lundi et mercredi) et représentée en France par APG, va bientôt être accessible en France. A compter du 29 mars 2020, et suite à une modification horaire, ce vol va pouvoir être accessible en connexion au départ de plusieurs villes européennes, dont Paris (aéroport CDG 2A), grâce à un accord avec British Airways.

Les jours d'opération du vol Londres-Manille, les passagers parisiens pourront donc décoller Paris CDG, terminal 2A à 18h50 (arrivée à Londres à 19h05 heure locale) sur British Airways. La connexion se fera à Londres Heathrow T3 sur Philippine Airlines (décollage à 22h20-arrivée à 18h25 +1). Les vols sont opérés en Airbus A350-900 tri-classe : 30 sièges en business class (en 1-2-1, avec siège full flat et 40 kilos de bagages), 24 sièges en classe premium economy (en 2-4-2, et 35 kilos de bagages, et 241 places en classe économique (en 3-3-3 et une franchise de 30 kilos de bagages). La flotte de Philippine Airlines (PR) exploite 43 destinations internationales au départ de Manille, Cebu, Clark et Tagbilaran et 34 destinations domestiques.

Sa flotte est composée de 85 appareils : 6 Airbus A350-900, 22 Airbus A330-300, 6 Airbus A321neo, 36 Airbus A321ceo, 19 Airbus A320-200, 10 Boeing 777-300 et 5 Bombardier Q400.