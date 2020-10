Philippe Missoffe, délégué général du Gican

Saisir les opportunités de la relance

Philippe Missoffe vient de prendre ses fonctions de délégué général du GICAN, le syndicat professionnel de la filière industrielle et technologique du naval de défense. Il est secondé par Jean-Marie Dumon, nommé délégué général adjoint et qui a assuré l'intérim pendant la crise sanitaire. Le nouveau délégué général connaît bien le secteur puisqu'il y a réalisé l'essentiel de sa carrière. Une expérience qui sera un atout précieux "dans la période de relance qui s’ouvrira dans les prochains mois, ainsi que dans la poursuite de la dynamisation du Groupement et le renforcement de l’attractivité des métiers de l’industrie navale", a souligné Hervé Guillou, Président du GICAN.

EADS Defense Systems à Naval Group

Philippe Missoffe a débuté chez EADS Defense Systems, avant de rejoindre Naval Group en 2007. Il y a exercé des fonctions commerciales dans le domaine des services et équipements à l’export avant de devenir en 2010 responsable commercial basé au Brésil puis directeur d’une filiale du groupe dans ce même pays. "Il a aussi pu travailler sur les problématiques civiles liées à l’Oil and Gas, à la recherche océanographique et aux énergies marines renouvelables", précise le GICAN.

Coopération industrielle

Depuis 2016, Philippe Missoffe était en charge de la coopération industrielle et des compensations à l’international et a contribué à fédérer des entreprises françaises sur les marchés export. Diplômé de Kedge Business School à Marseille, il a été nommé conseiller du Commerce Extérieur de la France en 2019. Il est aussi ancien auditeur Jeune de l’IHEDN (2003).