Phenom 300E, plus loin, plus vite

Embraer a annoncé une série d'améliorations portées à son jet d'affaires biréacteur Phenom 300. L'appareil pourra désormais voler plus vite et plus loin, avec une cabine plus silencieuse et une avionique dernier cri.

Le Phenom 300E amélioré, au prix de base de 9,65 millions de dollars, dispose maintenant d'une vitesse de pointe de Mach 0,80 en comparaison aux Mach 0,78 sur les précédents Phenom 300/300E, grâce aux nouveaux turboréacteurs Pratt et Whitney PW535E1, soit 118 livres de plus que les pw535E. L'autonomie est elle aussi améliorée : elle est désormais de 2 010 nautiques (3 722,5 km), contre 1 971 nautiques (3 316 km) précédemment.

La cabine plus silencieuse pourra recevoir en option l'intérieur Bossa Nova dérivé de celui qui équipe la cabine du Praetor 600.

Dans le cockpit, on retrouvera le système Prodigy Touch amélioré, basé sur la suite avionique Garmin G3000, qui ajoute des capacités telles qu'un système de sensibilisation et d'alerte de dépassement de piste, mode de descente d'urgence, des données de performance et de décollage/atterrissage.

Les livraisons de cette version améliorée devraient débuter en mai 2020, selon Embraer.