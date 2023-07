Perlan II en route vers un nouveau record d'altitude

Perlan II à 27 000 m d'altitude

Alors que l'année scolaire est terminée pour la plupart des étudiants américains, un groupe participant à un programme lié au planeur Airbus Perlan Mission II se prépare à voir ses projets scientifiques s'envoler dans la stratosphère à la fin du mois. Le planeur pressurisé expérimental tentera d'atteindre 90 000 pieds, soit une altitude de 27 000 mètres. Des élèves d'écoles du Kansas, du Kentucky, du Maine et du Nouveau-Mexique travaillent ainsi depuis le début de l'année avec le projet Perlan, pour concevoir et réaliser expériences dans des nanosatellites qui s'envoleront vers les confins de l'espace à bord du planeur Perlan 2. Ce planeur peut accueillir deux pilotes et devrait donc établir cette année un nouveau record du monde d'altitude pour un vol en palier piloté.

Dans la stratosphère

Airbus Perlan Mission II est une initiative de renommée internationale gérée par The Perlan Project, une organisation à but non lucratif qui favorise la découverte et l'éducation en matière de vol en haute altitude, de conditions météorologiques et de changement climatique. "Nous repoussons les limites de l'aviation, nous cherchons à atteindre les étoiles et nous réalisons en même temps d'excellents travaux scientifiques dans la stratosphère", a déclaré Ed Warnock, directeur général du projet Perlan. "La haute atmosphère recèle des réponses qui peuvent nous aider à faire de nouvelles découvertes et à trouver des solutions pour améliorer notre monde. Nous nous dirigeons vers 90 000 pieds d'altitude et souhaitons emmener avec nous toutes les classes et tous les passionnés de sciences afin d'inspirer la prochaine génération d'ingénieurs aérospatiaux, de chercheurs en environnement et d'éducateurs".

8 écoles et des nanosatellites

Les expériences scientifiques des élèves vont de l'analyse des niveaux de radiation à l'écoute des turbulences dans les bruits de la stratosphère. Les nanosatellites des étudiants seront stockés dans la soute scientifique du planeur Perlan 2, qui s'élèvera au-dessus des Andes, dans la région de la Patagonie, en Argentine. Le planeur est actuellement en route pour El Calafate, où il devrait commencer ses vols la dernière semaine de juillet. Huit écoles américaines participent au programme 2023 Perlan CubeSat avec Teachers in Space Inc, une organisation éducative à but non lucratif qui stimule l'intérêt des élèves pour les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Les expériences réalisées par les élèves ont été fournies à Teachers in Space (littéralement enseignants dans l'espace) par des enseignants qui ont participé aux ateliers d'expérimentation sur les vols spatiaux organisés par l'organisation. Les ateliers et les projets des élèves ont été financés en partie par le Maine Space Grant Consortium, le New Mexico Space Grant Consortium et le Cosmosphere de Hutchinson, au Kansas.

De précédents records de vol

L'équipe de l'Airbus Perlan Mission II a déjà établi quatre records du monde d'aviation à bord du Perlan 2. Cette saison, elle tentera de dépasser son record actuel de plus de 76 124 pieds, établi en 2018. Cette initiative de renommée internationale est parrainée par le leader mondial de l'aérospatiale Airbus. Le programme est soutenu par des entreprises et des experts de premier plan dans les domaines de la science, de l'aérospatiale et de la technologie du monde entier.