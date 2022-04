Pelican, la nouvelle constellation de Planet pour l’observation de la Terre

Des détails attendus depuis six mois

Le fournisseur californien d’images satellites Planet (organisateur d’un concours pour les jeunes pousse en janvier dernier dans le cadre des Copernicus Masters) a dévoilé le 21 avril les détails de Pelican, sa nouvelle constellation de satellites haute résolution pour l’observation de la Terre, annoncée en octobre dernier lors de la conférence annuelle des utilisateurs Planet Explore 2021 (virtuelle).

Conçue pour capturer rapidement les changements et événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent, la constellation Pelican comprendra 32 satellites (équipés d’une propulsion électrique et d’une grande capacité de calcul embarquée), avec la possibilité d'en ajouter d'autres à mesure que le marché se développe.

Le premier démonstrateur technologique sera lancé d’ici la fin de l’année.

L’ensemble de la flotte sera construit par Planet à San Francisco.

Réponse à des besoins évolutifs

« Nous constatons aujourd'hui une demande forte et croissante de la part de multiples segments de marché pour nos produits haute résolution. Nous avons conçu notre flotte Pelican pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients qui veulent des informations en temps réel sur les événements mondiaux au fur et à mesure qu'ils se déroulent, qu'il s'agisse d'inondations, de feux de forêt, de conflits politiques ou de menaces pour les droits de l'homme. La revisite rapide et la haute résolution de notre nouvelle génération de satellites Pelican permettront d'atteindre cet objectif », a expliqué Will Marshall, cofondateur et président de Planet.

Montée en puissance

Pelican offrira un taux de revisite supérieur, avec 12 possibilités d'imagerie par jour sur la majeure partie du globe, et jusqu'à 30 fois par jour aux latitudes moyennes, de façon à ce que les utilisateurs soient en mesure de « capturer de meilleures images d’événements transitoires plusieurs fois par jour, y compris par temps instable ou nuageux ».

Alors qu’aujourd’hui Planet offre des images d’une résolution de 50 cm par pixel avec ses satellites SkySat, les satellites Pelican permettront de descendre jusqu'à 30 cm.

Des images qu’il sera possible de commander et de recevoir en quelques minutes, indique Planet, grâce aux communications en temps réel entre les satellites.

En outre, la nouvelle constellation permettra une plus grande interopérabilité avec la constellation PlanetScope de Planet (plus de 130 microsatellites Dove) et à d'autres capteurs.