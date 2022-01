Copernicus Masters : une startup française remporte le concours Planet

A partir de données Corpernicus

Créée en novembre 2021 à Bordeaux, la société Netcarbon propose une plateforme où le carbone absorbé par les plantes est mesuré à l'aide des données issues des satellites d’observation optiques de la Terre PlanetScope (constellation de plus de 130 satellites Dove opérée par l’opérateur californien Planet) et Sentinel 1, 2 et 5P (de la Commission européenne), mais aussi provenant de la base de données ERA5 du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), combinées à des algorithmes.

L’objectif de NetCarbon est d’étudier l'évolution du stockage de CO2 et de détecter les meilleures pratiques.

Au service des agriculteurs

NetCarbon s’adresse aux agriculteurs en leur offrant une solution gratuite pour mesurer et valoriser le carbone séquestré, et en leur permettant d’accéder à une nouvelle rémunération : celle du marché carbone (à travers la plateforme Netcarbon, le carbone stocké est vendu à des acteurs privés ou/et publics qui souhaitent contribuer à la neutralité carbone).

Les mesures sont effectuées quotidiennement avec une résolution de 3 mètres. Elles permettent par exemple de calculer l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) représentant l'état de la végétation.

Après avoir validé la relation entre CO2 stocké et différents indicateurs, il est possible d'obtenir une cartographie du CO2 séquestré à l'échelle mondiale chaque année.

Distinguée par Planet

La startup bordelaise a remporté le 16 décembre l’édition 2021 du concours « See Change, Change the World », organisé par l’opérateur Planet au sein des Copernicus Masters.

Ce dernier est un concours mondial d’innovation, qui a été lancé en 2011 afin de favoriser l’utilisation par les utilisateurs des applications du programme européen d’observation de la Terre Copernicus.