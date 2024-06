Pékin de retour sur la face cachée de la Lune

L’ONERA-DLR célèbrent vingt-cinq ans d’échanges et de coopération

Cette année les deux instituts de recherche de part et d’autre du Rhin fêtent vingt-cinq ans de coopération et reconfirment leur volonté en signant un nouveau protocole d’accord. Une relation riche dans des domaines aussi variés que les hélicoptères, les avions de transport, la métrologie et l’analyse des vibrations pour ne citer que ces domaines, sans parler de la décarbonation des avions et autres systèmes de propulsion.