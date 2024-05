Chang’e 6 en route pour la face cachée de la Lune

Exemplaire de rechange

La deuxième mission chinoise de retours d’échantillons lunaires a démarré sous la pluie le 3 mai à 9 h 27 UTC depuis la base de Wenchang, sur l’île de Hainan.

Emportée par le lanceur lourd Longue Marche 5, Chang’e 6 devrait s’insérer le 8 mai sur orbite sélénocentrique.

La sonde est l’exemplaire de rechange de la mission Chang’e 5, réalisée avec brio entre le 23 novembre et le 16 décembre 2020.

Objectif ambitieux

La destination est cette fois, non plus l’hémisphère nord de la face visible de la Lune, mais sa face cachée ; plus précisément le cratère Apollo, situé dans le bassin Aitken.

L’objectif est de rapatrier jusqu’à 2 kg de roches, une première mondiale de ce côté de notre satellite naturel.

Expériences internationales

Chang'e 6 embarque trois expériences européennes, dont une française, mais aussi un cubesat pakistanais, iCube Q, qui doit imager la surface lunaire et chercher des traces d’eau.

C’est le laboratoire de recherche spatiale Irap (Institut de recherche en astrophysique et planétologie) qui a fourni le spectromètre alpha français DORn (Detection of Outgassing RadoN).

Il doit mesurer l'isotope radon 222, dégazé du régolithe, lors du séjour de la sonde sur la Lune, qui est attendu le mois prochain et doit durer 48 heures seulement.