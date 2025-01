Patrouille en mer Noire : des avions français, de l'OTAN, italien et américain se sont relayés pendant une journée

Le 23 janvier, pendant à peu près 9h30, pas moins de 4 avions de reconnaissance ou de patrouille maritime se sont relayés au-dessus de la Roumanie et de la mer Noire. C’est ainsi que des avions radars AWACS E-3A Sentry de l’OTAN et E-3F SDCA de l’Armée de l’Air et de l’Espace ont ouvert cette journée, suivis par un G-550 CAEW italien. Un avion de patrouille maritime P-8A de l’US Navy a alors clôturé la journée. Ces appareils militaires, aux capacités différentes, ont alors pu récolter à distance de nombreuses informations sur les mouvements aériens mais aussi sur les communications et radars opérant en mer Noire… et en Crimée.