Partenariat entre Drone Volt et Hydroquébec

Un partenaire dans l'énergie.

Drone Volt a annoncé le 10 mars avoir signé un protocole d'entente avec Hydro-Québec, un fournisseur d'énergie canadien. Dans le cadre de cet accord, Drone Volt sera chargé de l'industrialisation et de la commercialisation du drone Linedrone, développé par les équipes de R&D d'Hydro-Québec. Celui-ci permet de conduire des inspections au niveau de lignes électriques, sans nécessiter une coupure de courant. « Ce drone est unique en son genre, puisqu'il peut réaliser des mesures très précises sur des lignes sous tension au moyen de capteurs développés par les équipes du centre de recherche d'Hydro-Québec, ce qui évite l'interruption du service d'électricité », rapporte Drone Volt. De quoi ainsi mener des procédures d'inspection sans interrompre la fourniture d'énergie et par la même en réduisant les coûts induits par cette mission. Il n'est en effet plus nécessaire de recourir à un hélicoptère pour observer un point d'intérêt sur la ligne. « Grâce à cette solution il est possible de diminuer considérablement les risques pour les travailleurs tout en limitant les inspections traditionnelles par hélicoptère, ce qui réduit d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Lorsque l'entente de partenariat industriel et commercial sera conclue, Drone Volt pourra commercialiser le drone partout dans le monde, » détaille l'industriel français.





Avenir.

Dans le cadre de cet accord, Drone Volt espère pouvoir débuter les travaux d'industrialisation prochainement afin de pouvoir mener les premières livraisons dès la fin de l'année 2020. Une prévision qui dépendra également de l'évolution de la crise du Coronavirus et de l'immobilisation ou non de l'ensemble des équipes de Drone Volt, qui pour le moment poursuivent leurs activités.





Électricité.

Drone Volt, qui propose d'ores et déjà des drones pour l'inspection, diversifie à nouveau son portefeuille produit avec l'arrivée du Linedrone, qui devrait lui permettre de trouver de nouveaux débouchés commerciaux dans le domaine de l'énergie.