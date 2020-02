Parrot renforce l'intelligence de ses drones

Si l'apport représenté par les drones dans la collecte de données n'est plus à démontrer, se pose de plus en plus la question de l'exploitation de ces images. Une interprétation qui peut être soutenue par l'emploi d'intelligence artificielle. Cependant, afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, il est nécessaire de reconfigurer les algorithmes afin de les entraîner à la détection d'éléments spécifiques. C'est sur ce volet que portera la collaboration entre Parrot et RIIS.

